Paulina Sykut to jeden z najmocniejszych punktów Tańca z Gwiazdami. Bez pięknej prowadzącej chyba nikt sobie już nie wyobraża tanecznego show Polsatu, Paulina Sykut nie miała więc wyjścia i już kilka tygodni po narodzinach jej córeczki Róży pojawiła się na parkiecie TzG, by poprowadzić program. I trzeba przyznać, że od razu wyglądała rewelacyjnie. Młoda mama ma niezwykłe wyczucie stylu, co udowodniła również w finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami, na który założyła piękną czarną suknię. Kto ją zaprojektował? Zobaczcie kolejne slajdy!