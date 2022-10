Paulina Smaszcz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Jest komentarz byłej żony Macieja Kurzajewskiego 

Dominika Tajner zbliżyła się do jednego z uczestników "Tańca..."? "To są życiowe wygrane"

Od kilku dni o Dominice Tajner jest naprawdę głośno! Medialny szum wokół czwartej żony Michała Wiśniewskiego rozpoczął się, kiedy poinformowała, że lider zespołu "Ich Troje" złożył wniosek o rozwód. Dominika Tajner w rozmowie z mediami nie ukrywała wówczas, że jest zrozpaczona i mocno zaskoczona decyzją męża. Później jednak pojawiły się plotki, że Dominika i Michał już od roku walczyli z kryzysem w ich związku. Teraz wydaje się, że Tajner nie zamierza dłużej rozpaczać po rozstaniu! Według doniesień "Super Expressu" w trudnych chwilach pomaga jej jeden z uczestników "Tańca z Gwiazdami"! Ostatnio zostali przyłapani w jednej z warszawskich restauracji. Przytulał się do Dominiki. Głaskał ją po szyi i trzymał za rękę- zdradza informator dziennika. Z kim zaprzyjaźniła się Dominika Tajner? W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie! Kto wspiera Dominikę Tajner? Okazuje się, że Dominika Tajner znalazła pocieszenie u boku Daniela Kuczaja! Jak donosi "Super Express" po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" niektórzy uczestnicy wybrali się do jednej z modnych warszawskich restauracji. Dominika miała bawić się w towarzystwie Justyny Żyły i właśnie Qczaja, który ponoć poświęcił jej sporo uwagi. Żona Michała Wiśniewskiego opublikowała w sieci zdjęcie z przyjacielem z show. Zawsze mogę poprosić, żeby @qczaj mnie ukochoł ❤️❤️❤️ I to są życiowe wygrane ❤️❤️❤️ #przyjaźń #życie #tanieczgwiazdami #qczaj #dziekuje- napisała na Instagramie. Zdjęcie z Danielem Kuczajem wzbudziło sporo emocji wśród internautów, ale żeby uniknąć plotek Dominika Tajner szybko dodała w komentarzach, że łączy ich jedynie przyjaźń. to nie jest mój partner! To przyjaciel...