Sensacyjne doniesienia "Faktu"! Dziennik spekuluje, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy para męska! Jak na to zapatrują się znani tancerzy? Nie są do końca przekonani do tego pomysłu. Jak komentują ewentualne zmiany?

Czy w "Tańcu z Gwiazdami" będą pary męskie?

Jakiś czas temu w sieci krążyła plotka, że w show wystąpi Jacek Poniedziałek, zdeklarowany gej. Miałby on tańczyć z innym facetem. Aktor szybko zdementował te plotki, jednak według "Faktu" produkcja wciąż zastanawia się nad taką parą. Co na to znani tancerze? Są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu:

Mam znajomego w słoweńskiej edycji „Tańca z gwiazdami”, który tańczył z mężczyzną. Ale to był gej, więc myślę, że trzeba by było znaleźć tancerza, który też jest gejem. Nie wiem, czy Polska jest na to gotowa. Ja raczej bym nie zatańczył z chłopakiem! – mówi Faktowi Jan Kliment.

Żora Koroliow jest bardziej chętny, ale za większą stawkę niż dotychczas:

Jestem tolerancyjny i dla mnie nie byłoby problemu, gdyby mężczyzna tańczył z mężczyzną. Ja sam nie mówię „nie”, choć byłoby to dla mnie duże wyzwanie. Pewnie chciałbym dostać w związku z tym więcej pieniędzy – mówi Żora Koroliow.

Co o tym sądzicie? Czy chcielibyście zobaczyć pary męskie w Tańcu z Gwiazdami?

