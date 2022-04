Partnerka Żory Korolyova zamieściła poruszające nagranie: "Tańcz tam Aniele..."

Gwiazdy żegnają Żorę Korolyova. W miniony wtorek wieczorem wszystkie media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci młodego tancerza, który odszedł w wieku zaledwie 34 lat. Śmierć Żory Korolyova wstrząsnęła wszystkimi, a gwiazdy, które występowały z nim w "Tańcu z Gwiazdami" zaczęły publikować poruszające pożegnania, wspólne zdjęcia i pamiątkowe nagrania... Zobaczcie, co napisały Dominika Gwit, Katarzyna Cerekwicka i Karolina Gorczyca, z którymi występował Żora Korolyov. Dominika Gwit i Karolina Gorczyca żegnają Żorę Korolyova Żora Korolyov odszedł nagle w wieku 34 lat. Według nieoficjalnych doniesień "Super Expressu" przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego. Żora Korolyov zmarł we wtorek 21 grudnia. Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł - ujawnia informatorka "Super Expressu". Smutną wiadomość o śmierci tancerza potwierdziła Ewelina Bator, z którą Żora Korolyov przez pięć lat tworzył szczęśliwy związek. Partnerka tancerza opublikowała w sieci poruszający i bardzo osobisty wpis. Zobacz także: Nie żyje Żora Korolyov. Żegna go ukochana: "Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat" Śmierć Żory Korolyova wstrząsneła również jego byłymi partnerkami z "Tańca w Gwiazdami". Piękne pożegnania opublikowały w sieci Dominika Gwit, Katarzyna Cerekwicka i Karolina Gorczyca. Hello from the other side Żora .. 😭 To był nasz ostatni ziemski taniec .. Zatańczymy jeszcze piękniej... Po drugiej stronie .. @zorakorolyov 🖤 śpij spokojnie 🙏- napisała Karolina Gorczyca. Aktorka opublikowała na Instagramie...