Sandra ma 19 lat, pochodzi z Warszawy i jest... znana influencerką, którą na samym Instagramie śledzi ponad 270 tysięcy fanów!

Piotr Wichrowski ma 22 lat i również mieszka w stolicy:

Jego największymi pasjami są historia, sprawy społeczno - polityczne i tworzenie treści wideo do internetu. W programie będzie mógł wykazać się opanowaniem, umiejętnością rozmowy i szukaniem kompromisów, walcząc przy tym, o to na czym mu najbardziej zależy. Sam o sobie nie ma najlepszego mniemania, co nie raz staje mu na przeszkodzie do działania. Zgłosił się do programu, żeby przetestować siebie i utrwalić więzi