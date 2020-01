Oliwia z "Love Island" pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Bardzo się zmieniła?

Oliwia to uczestniczka "Love Island", która wzbudziła najwięcej emocji w show. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzili jej kolejne kłótnie z Maćkiem. Jak wiemy, poza programem między nimi również nie układało się najlepiej. Ostatecznie oboje rozstali się w atmosferze skandalu.

Zobacz także: Oliwia z "Love Island" ma sponsora!? Maciek upublicznił swoje dowody...

Teraz Oliwia próbuje zapomnieć o trudnych doświadczeniach. Gwiazda "Love Island" odpoczywa w gronie przyjaciół i rodziny. Te chwile skłoniły ją do refleksji. Oliwia przeglądała swoje stare zdjęcia i jednym z nich pochwaliła się na Instagramie. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś!

Oliwia z "Love Island" na zdjęciach z dzieciństwa

Choć wydawało się, że Oliwia i Maciek tworzą zgraną parę, bardzo szybko okazało się, że prawda wygląda nieco inaczej. Po programie między nimi wciąż dochodziło do kłótni. Najostrzejsza z nich wybuchła w połowie grudnia. Wtedy to Maciek oskarżył Oliwię o to, że ma sponsora. Opublikował też w sieci rozmowy z mężczyzną, który rzekomo miał utrzymywać gwiazdę "Love Island".

Po tej aferze Oliwia wycofała się z show-biznesu. Od czasu do czasu na jej Instagramie pojawiają się jedynie krótkie relacje, na których widać, jak spędza czas z bliskimi, którzy nie zostawili jej w potrzebie. Ostatnio Oliwia pokazała również zdjęcie z dzieciństwa. Zobaczcie, jak wyglądała celebrytka!

Bardzo się zmieniła?

Instagram

Oliwia i Maciek mają za sobą bardzo trudne i bolesne rozstanie. Czy oboje doszli już do siebie?