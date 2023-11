Oliwia i Maciek to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w programie "Love Island. Wyspa miłości". Między nimi najczęściej dochodziło do spięć. Po programie nic się nie zmieniło. Sytuację utrudnia fakt, że na razie mieszkają w innych krajach. Ostatnio w mediach pojawiła się nawet informacja, że Oliwia i Maciek nie są już parą. Jaka jest prawda? Tylko nam Oliwia zdradziła, co tak naprawdę dzieje się między nią a jej ukochanym!

Oliwia i Maciek z "Love Island" nie są już razem?

Jeszcze w programie między nimi dochodziło do ostrych spięć. Główną przyczyną była zazdrość Maćka. Chłopak nie mógł sobie do końca poradzić z faktem, że jego ukochana jest modelką i często odsłania swoje piękne ciało podczas sesji zdjęciowych.

Po programie między nimi również bywa różnie. Niedawno byliśmy świadkami ich kolejnej awantury, która wybuchła na... Instagramie. Maciek zostawił Oliwii pod jednym ze zdjęć nieprzyjemny wpis, w którym stwierdził, że nie da się już więcej robić w ch*j.

Nie pokłóciliśmy się przez komentarze, pokłóciliśmy się jak zwykle przez Maćka zazdrość i brak pewności siebie. Napisał komentarz z głupoty i upublicznił to, że się kłócimy. Wtedy rozpętała się cała afera, pełno wiadomości od osób nam przychylnych, jak i tych, którzy rozpowiadają plotki na mój temat. Zostawiłam to, żeby sam zobaczył, co się może stać, gdy coś robi zamiast najpierw pomyśleć - tłumaczyła Oliwia w rozmowie z Party.pl.

Teraz po raz kolejny dobiegły nas słuchy, że między Oliwią i Maćkiem nie dzieje się najlepiej. Jeden z portali plotkarskich podał nawet, że para definitywnie zakończyła swoją znajomość. Gdy napisaliśmy do Oliwii, ta sama nie wiedziała, na jakim etapie jest ich związek. Aby to sprawdzić, pojechała do Polski. Tam spotkała się z Maćkiem i przedyskutowała wszystkie kwestie.

U nas wszystko dobrze, przynajmniej na razie jest stabilnie - powiedziała nam po wszystkim Oliwia.

Para zdążyła już nawet zjeść romantyczną kolację w jednej z modnych warszawskich knajpek. Myślicie, że przetrwają wszelkie kryzysy?

Tak wyglądała ich romantyczna randka. Najpierw Maciek wręczył Oliwce kwiaty, a później poszli razem na wspólną kolację

