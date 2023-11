Maciek i Oliwia to para, która budziła najwięcej emocji w programie "Love Island". To właśnie oni jako pierwsi wyznali sobie miłość. Jednak również oni najczęściej kłócili się na wyspie. Okazuje się, że po programie nie jest lepiej. Ostatnio Maciej i Oliwia znowu dość mocno się pokłócili i to na oczach swoich obserwatorów na Instagramie! Tylko nam dziewczyna zdradziła, o co tak naprawdę poszło! Zobaczcie poniżej!

