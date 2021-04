Ola z "Hotel Paradise 3" na zdjęciach sprzed siedmiu lat! Zaskakująca metamorfoza

Ola Hałabuda w "Hotel Paradise" wywołuje mnóstwo emocji i to dzięki niej, jej intrygom i spiskom, widzowie reality-show nie mogą narzekać na nudę! Prywatnie Aleksandra ma 25 lat i zanim trafiła na Zanzibar pracowała jako kelnerka, a jej pasją jest sport. W sieci widzowie "Hotelu Paradise" obserwują oficjalny profil gwiazdy "Hotel Paradise" - @ola.hotelparadise3, okazuje się jednak, że Ola ma jeszcze jedno konto, na którym można zobaczyć jej zdjęcia sprzed lat. Zobaczcie, jak Ola Hałabuda z "Hotel Paradise" wyglądała w wieku 16 lat!

Ola z "Hotel Paradise" 3 na zdjęciach sprzed siedmiu lat!

Ola Hałabuda jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w 3. edycji "Hotelu Paradise". Do tej pory to ona rozdawała karty, ale wszystko skomplikowało się kiedy do programu wszedł Michał, jej znajomy. Internauci sugerują, że byli parą, a wśród uczestników zawrzało, bo nie do końca wierzą w ich tłumaczenia.

W programie Ola nie mówi zbyt wiele ani o swoim życiu prywatnym, ani uczuciowym, ale skupia się na tym, co dzieje się w reality-show i dba o to, aby nie było nudno. Co ciekawe Ola nie jest jedyną osobą z rodziny, która zdecydowała się na udział w kontrowersyjnym programie. Wcześniej jej brat pojawił się w 12. sezonie Warsaw Show. Ekipa z Warszawy.

W programie Ola dała się poznać jako piękna blondynka, która dba o swój wygląd i uwielbia pozować do zdjęć, co widać na jej koncie w mediach społecznościowych. A jak wyglądała w młodości? Okazuje się, że Aleksandra Hałabuda była piękną, naturalną blondynką i wygląda na to, że przeszła sporą metamorfozę!

Zobaczcie zdjęcia Oli z "Hotel Paradise 3" z 2013 roku!

Widzowie "Hotelu Paradise" przyzwyczaili się do obecnego wyglądu Aleksandry Hałabudy, tymczasem kilka lat temu wyglądała ona zupełnie inaczej. Sami spójrzcie!

Tam wyglądała Ola z "Hotelu Paradise" w 2013 roku.

Tak wyglądała Aleksandra Hałabuda w wieku 16 lat.