Ola i Mundek z "Love Island" są parą?! Jest komentarz uczestnika!

Dopiero co dowiedzieliśmy się o rozstaniu Oli Kotowskiej i Rafała Pietrzaka z drugiej edycji "Love Island", a tu już pojawiają się plotki o rzekomym nowym romansie uczestniczki! Czujni fani uważnie śledzą profile społecznościowe bohaterów "Wyspy miłości" i postanowili zapytać, czy przypadkiem coś więcej nie łączy Oli z... Mundkiem! Co ciekawe, chłopak postanowił odpowiedzieć na to pytanie! Zobaczcie sami!

Ola i Mundek z "Love Island" są parą?!

Ostatni tydzień dostarczył fanom programu "Love Island" mnóstwo emocji! W ubiegłą niedzielę, Rafał Pietrzak poinformował na swoim InstaStory, że jego związek z Olą dobiegł końca. Chłopak w swoim oświadczeniu przyznał między innymi, że jedną z przyczyn ich rozstania była chęć komercjalizacji związku ze strony Oli. Dziewczyna niedługo potem postanowiła odpowiedzieć na zarzuty swojego byłego partnera. Przyznała, że jest jej przykro, jednak nie zamierza rozpaczać z powodu ich rozstania.

Nie jestem zrozpaczona. Jest mi najzwyczajniej w świecie przykro, bo zostałam wykiwana. Mieliśmy się spotkać z Rafałem, byliśmy umówieni. Natomiast ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu, Rafał postanowił zrobić to sam. [...] Trzy tygodnie temu podjęliśmy decyzję, że się rozstajemy - powiedziała Ola.

Dziewczyna dodała również, że po zakończeniu udziału w "Love Island" i powrocie do kraju dość szybko dostrzegli z Rafałem, że do siebie nie pasują. Oczywiście fanom było bardzo przykro z powodu rozstania tej dwójki, ale niektórzy z nich już zaczęli podejrzewać, że Ola ma już nowego chłopaka, który również wystąpił w programie!

Okazało się, że fani podejrzewają Olę o romans z... Mundkiem! Jak zapewne pamiętają wszyscy fani "Love Island", chłopak nie znalazł miłości w show. Czyżby znalazł ją właśnie teraz? Na InstaStory Mundka i Oli pojawiły się zdjęcia, na których obydwoje przytulają się w łóżku! Ponadto Mundek odpowiedział w dość tajemniczy sposób na pytanie jednego z fanów, na temat tego, czy jest z Olą.

Mamy już pierwsze zdjęcie z Olciak - odpisał tajemniczo Mundek.

A Wy, co o tym myślicie? Olę i Mundka rzeczywiście może coś łączyć, czy tylko postanowili podkręcić emocje wśród fanów?

Ola niedawno rozstała się z Rafałem i przyznała, że nie zamierza rozpaczać i płakać w poduszkę. Czy to oznacza, że już jest gotowa na nowy związek?