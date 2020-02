Nowy spot wizerunkowy TVN na wiosnę 2020! Stacja wybrała zaskakującą piosenkę 

Jak co sezon stacja przygotowała nowy spot wizerunkowy, który promuje wiosenną ramówkę TVN. Możemy w nim zobaczyć największe gwiazdy, w tym między innymi Magdę Gessler, Kubę Wojewódzkiego czy też Huberta Urbańskiego. Co ciekawe, w spocie zabrakło takich osobistości, jak choćby Małgorzata Rozenek oraz Kinga Rusin.

Jednak nie to jest dla nas największym zaskoczeniem. Spore kontrowersje może budzić dobór piosenki do nowego spotu TVN. Oceńcie sami!

Jaka piosenka jest w nowym spocie wizerunkowym TVN na wiosnę 2020?

Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN wisienką na torcie miał być nowy spot promujący najnowsze seriale oraz programy, które będziemy mogli zobaczyć w ramówce już od marca. W teledysku pojawiają się między innymi jurorzy "MasterChefa Juniora": Anna Starmach, Mateusz Gessler oraz Michel Moran. Oprócz nich możemy także wypatrzeć okrojoną reprezentację "Dzień Dobry TVN" na czele z Dorotą Wellman, Marcinem Prokopem, Anną Kalczyńską oraz Andrzejem Sołtysikiem.

Tym razem w spocie zabrakło między innymi Małgorzaty Rozenek oraz Kingi Rusin. Ta ostatnia nie pojawiła się również na samej prezentacji wiosennej ramówki stacji. Jednak nie to zaskoczyło nas najbardziej. Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim piosenka, na którą tym razem postawiono. Do tej pory TVN przyzwyczaiło nas do żywiołowych numerów. Z kolei wiosenną ofertę stacji promuje piosenka "Bez Ciebie" z repertuaru Kabaretu Starszych Panów.

Cały spot możecie zobaczyć TUTAJ. Jak go oceniacie?

Mat. prasowe/x-news

W spocie pojawili się między innymi Magdalena Cielecka oraz Filip Pławiak, którzy występują w serialu "Chyłka"

Mat. prasowe/x-news

Wśród reprezentantów "Dzień Dobry TVN" zabrakło między innymi Kingi Rusin. Ciekawe, dlaczego...