Już wkrótce na antenie Polsatu zadebiutuje rewolucyjne, taneczne widowisko telewizyjne „World of Dance”, które zastąpi "Taniec z Gwiazdami"! Do udziału w show zachęca sama... Jennifer Lopez, która jest pomysłodawczynią show, ale również producentką. Gwiazda nagrała dla stacji specjalne zaproszenie, w którym mówi po Polsku! Zobaczcie!

"World of Dance" - co to za program?



To spektakularne widowisko, zarówno dla widzów, jak i uczestników, które przenosi taniec w zupełnie inny, nowy wymiar. Do rywalizacji w świecie tańca staną profesjonaliści, którzy stworzą zapierające dech w piersiach choreografie, jakich jeszcze nie było. Najlepsi tancerze z Polski i ze świata będą oceniani przez profesjonalne jury w trzech grupach wiekowych: juniorów, dorosłych i zespołów. Każdy z uczestników będzie miał szanse zdobyć maksymalną punktację w pięciu kategoriach: wykonanie, technika, choreografia, prezentacja i kreatywność - czytamy.

Kto zasiądzie w jury show? Kto go poprowadzi? O tym przekonamy się niebawem!

Czekacie na nowe show?

