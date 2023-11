Jennifer Lopez wraca w wielkim stylu do świata makijażu – i łączy siły z polską marką! Legendarna aktorka, wokalistka, tancerka, projektantka, biznesmenka oraz autorka nieodłącznego hitu każdej imprezy „Let's Get Loud" właśnie ogłosiła premierę swojej własnej kolekcji makijażu stworzonej dla marki Inglot.

Co znajdzie się w kolekcji?

W skład limitowanej kolekcji wejdzie aż 70 elementów, od pudrów i pomadek aż po cienie, palety, róże, bronzery czy sztuczne rzęsy – z których wszystkie zaprojektowano w odcieniach złota, beżu i bladych nudesów z myślą o popisowym blasku latynoskiej wokalistki.

„Limitowana kolekcja, którą stworzyłam wspólnie z marką INGLOT jest pełna moich must-have makijażowych w ulubionych kolorach. Mamy tutaj wszystko - od maskary, przez pomadki, róże do policzków, rzęsy, aż po cienie do powiek i oczywiście bronzery’’ – mówi Jennifer. „To, co unikalne i zarazem ekscytujące w tej kolekcji to palety Freedom System, które umożliwiają wykreowanie własnej, spersonalizowanej palety do makijażu, zawierającej produkty i kolory, których potrzebujesz. Nie musisz kupować palet do makijażu z pięcioma cieniami, żeby mieć jeden kolor, którego naprawdę chcesz użyć".

Jak czytamy w oświadczeniu prasowym, Lopez blisko współpracowała z polską marką nad nową linią wybierając kolory, projektując opakowania – i oczywiście występując w promującej kolekcję kampanii. Same kosmetyki J.Lo ochrzciła na cześć swoich hitów, tak jak w przypadku bronzera „Boogie Down Bronze" czy rozświetlacza „Livin' the Highlight".

Ceny kolekcji

Jak dowiadujemy się z „WWD", przed premierą kolekcji Inglot planuje wypuścić limitowany nakład palety z trzema cieniami do powiek i zestawem do konturowania. Jak informuje dziennik, paleta ma być dostępna 17 kwietnia w cenie 169 zł. Z kolei ceny pozostałych elementów kolekcji mają się wahać w przedziale od 29 do 89 zł.

Kiedy premiera?

Cała kolekcja Jennifer Lopez x Inglot rusza 26 kwietnia i będzie dostępna we wszystkich punktach sprzedaży Inglot, na inglot.pl oraz na jenniferlopezinglot.com. Już nie możemy się doczekać aż rozświetlimy się w stylu J. Lo!

