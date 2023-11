2 z 5

Dawid z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" postanowił sobie, że w nowym roku nauczy się... malować ściany. Swoim postanowieniem podzielił się z fanami.

- Postanowienie na Nowy Rok lepiej malować ściany. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego w 2018 - napisał były uczestnik show o rolnikach.

Tym samym Dawid nawiązał do słynnej sytuacji, która miała miejsce w domu Małgorzaty. Rolniczka poprosiła Dawida, by pomógł jej pomalować ścianę w jednym z pokojów. Kandydat do serca Małogosi wykazał się wówczas niewiedzą na temat farb. Przekonywał rolniczkę, że przed malowaniem nie muszą zabezpieczać ściany taśmą malarską, bo przecież "farba jest zmywalna", więc ewentualne niedociągnięcia będzie można łatwo usunąć.