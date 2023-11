Reklama

Nowoczesne, funkcjonalne, klimatyczne i w niezwykłej aranżacji - takie jest właśnie nowe studio programu „Pytanie na śniadanie”, które od ponad 16 lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów!

Widzowie kochają „Pytanie na Śniadanie” od 16 lat i najlepszym tego dowodem jest to, że tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przybyło mu prawie 60 tysięcy widzów. Nie spoczywamy na laurach. Jest nowa oprawa, nowa wizualizacja, nowe studio. Piękna telewizja musi być pięknie pokazywana i tacy właśnie jesteśmy – tymi słowami Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski otworzył program „Pytanie na Śniadanie”, w której zaprezentowano nową scenografię.

Założeniem projektu nowej scenografii programu śniadaniowego Dwójki było wprowadzenie do studia domowej atmosfery w nowoczesnym wydaniu, z jednoczesnym ukłonem w stronę natury. Główną inspiracją jest architektura poprzemysłowa, czyli dawne magazyny i fabryki przebudowane w lofty. Ideą twórców nowej scenografii studia było także stworzenie większej przestrzeni – udało się to dzięki białym ceglanym ścianom, podniesieniu sufitu oraz dobudowanej antresoli nawiązującej do architektury przemysłowej.

- Chcieliśmy przenieść się do domu, w rodzinną atmosferę, a że sercem domu jest kuchnia, dlatego też rozbudowałam ją i starałam się nadać jej prowansalski charakter – podkreśla autorka scenografii Agata Was.

Zobaczcie relację z otwarcia nowego studia „Pytania na śniadanie”!

Oto nowe studio "Pytania na śniadanie"!