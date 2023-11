4 z 5

Telewizja publiczna też ma misję edukowania. Zrealizowała na przykład serial „Korona królów”, który choć nie zawsze miał dobre recenzje, ostatecznie doczekał się całkiem niezłej oglądalności...

– Tak, i to dzięki takim serialom dowiadujemy się o tym, kto na polskim dworze był czyją żoną czy o innych szczegółach, o których większość z nas nie miała pojęcia. Ale przyznam się panu, że chociaż jestem emerytką i teoretycznie powinnam mieć dużo wolnego czasu, to bardzo rzadko poświęcam go na oglądanie telewizji. Wciąż jestem bardzo aktywną osobą, która podróżuje po całej Polsce.

Nie ma pani wrażenia, że największe poczucie tożsamości narodowej mają dzisiaj raczej ci Polacy, którzy mieszkają za granicą?

– Czasami zdarzają mi się wyjazdy poza Polskę. Byłam w Londynie na spotkaniu z Polonią oraz w Toronto na organizowanych tam „wiankach”. Wszyscy, którzy angażują się w działalność ośrodków polonijnych, z pewnością kultywują polskość. W Toronto widziałam dziecięce zespoły taneczne, które nie tylko znały układy naszych ludowych tańców, ale i mówiły świetnie po polsku. Oczywiście, zdarzają się też rodziny, które już w drugim pokoleniu zapominają swojego języka. Takie doświadczenie miałam na przykład w Australii, gdzie pojechaliśmy z akcją związaną z graniem bajek dla dzieci. Idea była prosta: podczas odgrywania najbardziej znanych bajek, takich jak choćby „Czerwony Kapturek”, mieliśmy włączać dzieci do wspólnej zabawy. Niestety, w wielu przypadkach okazało się to niemożliwe. Ze smutkiem patrzyłam na babcie, które tłumaczyły swoim wnukom treść tych bajek. To było dla mnie naprawdę szokujące, że rodzice nie potrafili zadbać, aby ich dzieci nauczyły się mówić po polsku.

Przed nami Święto Niepodległości. Czy jego obchody pani zdaniem łączą młodzież, czy też raczej ją antagonizują?

– Oprócz głównego marszu jest też bardzo dużo pobocznych uroczystości, na które ludzie przychodzą, kierując się potrzebą uczestniczenia w tym historycznym wydarzeniu. Na takich spotkaniach widzę osoby z różnych środowisk i w różnym wieku. Zazwyczaj są to jednak ludzie starsi. Uważam, że do świadomości narodowej niestety trzeba dorosnąć. To wymaga czasu.