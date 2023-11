Nowa edycja programu "Rolnik szuka żony" wzbudziła ogromne emocje. Co prawda, szósty sezon zobaczymy dopiero we wrześniu, ale już teraz poznaliśmy kandydatów na uczestników show. Wśród nich nie pojawiła się żadna rolniczka, co zawiodło widzów programu. Internauci wybrali też gwiazdę nowego sezonu "Rolnika". Został nim Adrian!

Zobaczcie, dlaczego?

Ogrodnik będzie gwiazdą programu"Rolnik szuka żony"?

28-letni Adrian, z wykształcenia geodeta, z zawodu rolnik i ogrodnik wzbudził największe zainteresowanie fanów, a głównie fanek programu, które uznały go za "najprzystojniejszego" kandydata. W swojej wizytówce powiedział, że szuka poważnego związku, a jego partnerka musi być wyrozumiała i nie może być zazdrosna, ponieważ on pracuje przede wszystkim z kobietami i lubi z nimi żartować czy wymieniać uśmiechy. Na swoim koncie ma dwa poważne związki i kilka zauroczeń. Przyznał też, że marzy o ślubie i dzieciach.

Jego wizytówka spotkała się z kontrowersyjnymi ocenami Internautów. Niektórzy uważają, że chce jedynie zyskać popularność, zabawić się w programie i porównują go do Łukasza z 5. edycji "Rolnik szuka żony".

Dla mnie nieszczerość bije na kilometr, ale pewnie wejdzie do piątki, a potem będą tylko rozczarowania... Jakby mi Łukasza z poprzedniej edycji przypomina (nie chodzi oczywiście o wygląd) Po tym co powiedzial widac, ze lubi poflirtowac z innymi kobietami a zaslania sie smiesznym ,,nie moze byc zazdrosna". Lykacie jak pelikany te niby romantyczne teksty ???? Przystojny mężczyzna :) ale chyba niezły z niego flirciarz....

Czy Adrian dostanie najwięcej listów?

Wiele fanek zadeklarowało się już w mediach społecznościowych, że zamierza wysłać swoje zgłoszenie do tego kandydata. Jednak jednocześnie wyrażają one swoje obawy, że Adrian może zachować się tak, jak niektórzy uczestnicy w poprzednich edycjach, którzy zadeklarowali, że szukają miłości, a w trakcie show rzeczywistość okazała się inna. Niektórzy uważają, że to kolejny mężczyzna, który wybierze kandydatki oceniając jedynie po wyglądzie i bardzo się zawiedzie:

Najprzystojniejszy! Oby tylko naprawdę poważnie myślał, a nie, że mówi jedno, a robi drugie. Jak to było już z paroma panami w tym programie. Fajny młody ja cię kupuje Wszystkie rolnikowe celebrytki do piór! Typowy czaruś, sądząc po jego wizytówce. Idealny dla miłośniczek Collina Farrella

Sądzicie, że Adrian otrzyma najwięcej listów i wejdzie do programu?

Adrian jest jednym z kandydatów do 6. edycji "Rolnik szuka żony"

