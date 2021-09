„Ninja Warrior Polska”: Plejada gwiazd na słynnym torze przeszkód

"Jestem tu dla tych osób, które nie mogą sobie poradzić ze swoimi słabościami. Jestem tu po to, by pokazać, że da się to zrobić”, powiedział Sylwester Wilk (24) w czwartym, dla niego wówczas ostatnim, odcinku show Telewizji Polsat „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Mimo kontuzji, przez którą Wilk nie mógł założyć protezy nogi, razem z Hanną Żudziewicz zatańczył tak, że widzom serca ścisnęło wzruszenie. „Kiedyś straciłeś nogę, ale dziś zyskałeś skrzydła”, powiedziała Iwona Pavlović i, tak jak pozostali jurorzy, przyznała Sylwestrowi maksymalną liczbę punktów. Choć Wilk ogłosił później, że kontuzja jest na tyle poważna, że musi on opuścić show, dla wielu jest zwycięzcą. Przeszedł wiele, a wyszedł na prostą i jeszcze daje innym siłę do walki. Podróż po nowe życie Los nigdy go nie oszczędzał. Sylwester został adoptowany, kiedy miał cztery lata. Swoich biologicznych rodziców nie pamięta, ale wie, że mieli problem z uzależnieniem. W nowym domu, mimo ogromu miłości, którą dostał od adopcyjnych rodziców, borykał się z trudnościami, bo życie nie zawsze układa się tak, jak byśmy chcieli. – Był taki czas, że pobłądziłem. Uzależniłem się od alkoholu, narkotyków i lekarst w – przyznaje Wilk, a jego mama zdradza, że przyszedł taki moment, że aby ratować syna, musiała podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. „Jedynym sposobem to było, brutalnie mówiąc, wyrzucenie go z domu. Myślałam, że mi serce pęknie” , mówiła do kamery „TzG”. Dziś Sylwester uważa, że to była dobra decyzja, dzięki której ostatecznie, jak pisał na Instagramie, ruszył w niełatwą podróż po nowe życie. „Mamo, wracam” , powiedział zapłakany przez telefon, i tym razem naprawdę...