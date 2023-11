Nikola Furman była uczestniczką obecnej edycji "Top Model". 16-latka zachwyciła jurorów swoją urodą i naturalnością. Niektórzy uważali, że jest to faworytka tej edycji. Niestety, w pewnym momencie Nikola Furman oznajmiła, że odchodzi z "Top Model". Plotkowano, że 16-latka zaszła w ciążę. Szybko jednak okazało się, że jej decyzja spowodowana jest poważną chorobą młodszej siostry.

Jak wygląda teraz życie Nikoli Furman i jej rodziny? Nastolatka odwiedziła "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała między innymi o postępach w leczeniu jej siostry.

Nikola Furman bardzo dobrze radziła sobie w programie. Co więcej, nawiązała nawet przyjaźnie. Nikola zbliżyła się do Michała Gały, z którym lubiła spędzać czas. W jednym z odcinków wydarzyło się jednak coś niepokojącego. Nikola Furman straciła przytomność, a na planie musieli interweniować ratownicy medyczni. Po tym zdarzeniu 16-latka oznajmiła, że odchodzi z "Top Model".

W mediach bardzo szybko pojawiły się plotki, według których dziewczyna zrezygnowała, ponieważ zaszła w ciążę. Nikola zdementowała te informacje w rozmowie z Party.pl. Oprócz tego na swoim Instastories opowiedziała o kulisach swojej decyzji. Okazało się, że nie tylko jej stan zdrowia zmusił ją do rezygnacji z show. Nikola Furman wyjawiła również, że podczas trwania programu dowiedziała się, że jej 3-letnia siostra choruje na nowotwór.

Kochani mówiłam wam o dwóch powodach mojej rezygnacji z programu. Pierwsza to powody zdrowotne, a druga to ciężka choroba mojej 3-letniej siostrzyczki. Wraz z fundacją TipTop rozpoczynamy akcję "Ratujemy Amelkę". Bardzo was proszę o udostępnienia linka do zbiorki i wsparcie naszej walki o moją siostrzyczkę Amelkę.????❤❤ - prosiła niedawno swoich fanów Nikola.