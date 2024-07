2 z 8

Nyle DiMarco brał udział w amerykańskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" w 2016 roku. Jego taneczną partnerką była Peta Murgatroyd. Para zachwyciła jury i widzów programu, co doprowadziło ich do zwycięstwa. Model i tancerka byli prawdziwą sensacją. Żeby porozumiewać się w tańcu, opracowali specjalny system uścisków i znaków, którymi się komunikowali. W finale show zatańczyli do piosenki "Sound of silence" Disturbed, co zapewniło im Kryształową Kulę.