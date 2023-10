Antoni Szydłowski, Hanna Sztachańska i Lara Hidane z "The Voice Kids" zachwycili swoim występem w show TVP! Podopieczni Tomsona i Barona zaśpiewali wielki hit Beyonce z filmu "Król" Lew" i oczarowali publiczność oraz jury.

Reklama

Miałam ciarki, a to jest prawdziwy wyznacznik tego, że śpiewacie sercem - powie Cleo po ich występie.



Zostałem wbity w fotel - doda Dawid Kwiatkowski.

Niesamowite wykonanie piosenki "Spirit" widzowie Telewizyjnej Dwójki będą mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę, 8 lutego. Który z uczestników przejdzie do kolejnego etapu programu? Tego dowiemy się z najnowszego odcinka "The Voice of Poland"! Zanim jednak poznamy werdykt trenerów, zobaczcie i posłuchajcie, jak Antoni, Hanna i Lara dali czadu na scenie! Ależ oni mają głosy!

Zobacz także: Baron odsłania kulisy "The Voice Kids"! Kto ma największą szansę na wygraną?

Reklama

Jury było zachwycone występem młodych artystów.