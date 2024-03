Jeden z gwiazdorów "Gogglebox. Przed telewizorem" uległ tragicznemu wypadkowi. Na miejscu zdarzenia zostały wysłane służby ratunkowe, ale niestety było już za późno. 40-latek zmarł na miejscu i osierocił 7-letnią córkę. Fani nie mogą uwierzyć w jego nagłą śmierć.

Nie żyje George Gilbey z "Gogglebox"

Program "Gogglebox. Przed telewizorem" jest hitem nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Widzowie pokochali oglądać rodziny czy grupy przyjaciół, którzy komentują przed kamerami swoje ulubione produkcje telewizyjne. George Gilbey był gwiazdą angielskiej edycji show, w której pojawiał się u boku mamy Lindy oraz ojczyma Pete'iego. W mediach pojawiła się informacja, że celebryta zmarł przez upadek z wysokości. Brytyjska policja ujawniła szczegóły tego zdarzenia.

Otrzymaliśmy zgłoszenie o incydencie na Campfield Road w Shoebury dziś rano (27 marca) około godziny 10:00, podczas którego mężczyzna pracujący na wysokości upadł i doznał obrażeń. Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu — przekazał rzecznik policji w Essex.

O śmierci Geroge'a Gillbeya jako pierwszy poinformował jego przyjaciel Ricci Guarnaccio — panowie razem wystąpili w jednej z brytyjskich edycji "Big Brothera". Ricci udostępnił wspólne zdjęcia z Georgem na swoim Instagramie i pożegnał go pięknymi słowami.

Zawsze oświetlał pokój, troszczył się o innych, a wspomnienia, które stworzyliśmy, będę pielęgnować do końca życia, bracie. Od Celebrity Big Brother po rozmowę z tobą w zeszłym tygodniu, będę za tobą ogromnie tęsknić! Kocham Cię, GG — przekazał Ricci Guarnaccio.

Portal "OK!" podaje, że matka gwiazdora jest zrozpaczona. Fani 40-latka nie mogą uwierzyć w to, co się wydarzyło. Wielu z nich wspomina, jakim był wspaniałym człowiekiem i składają kondolencje jego rodzinie.

O mój Boże. Bardzo mi przykro, to był cudowny facet

Bardzo smutna wiadomość. Myślami jestem z jego rodziną i przyjaciółmi

To takie smutne, był wspaniałym człowiekiem, miłym, ciepłym, zaraźliwym. Taka wielka strata — piszą internauci.

My również składamy najszczersze wyrazy współczucia bliskim Georga.

