To już naprawdę ostatnie chwile przed wielkim finałem 10. edycji "Rolnik szuka żony". Fani z niecierpliwością czekają na wieści od bohaterów show i spekulują, które pary przetrwały, a kto mógł się rozstać. Wielkim znakiem zapytania jest jednak dla widzów relacja Nicoli i Darka. Czy ten związek przetrwał? Tego oficjalnie dowiemy się już niebawem w finale "Rolnika".

Tymczasem Nicola postanowiła podkręcić emocje przed ostatnim odcinkiem 10. edycji programu i zamieściła nowe relacje na swoim Instagramie. Zobaczcie, jak spędza ten wyjątkowy wieczór.

Nicola podgrzewa emocje przed finałem "Rolnik szuka żony"

Relacja Nicoli i Darka z "Rolnik szuka żony 10" budzi ogromne emocje wśród fanów show. Wszystko dlatego, że początkowo widzowie pokładali ogromne nadzieje w związek tej dwójki, jednak po ostatnim odcinku zaczęli mieć pewne wątpliwości co do powodzenia ich relacji. Wszystko przez zachowanie Darka podczas randki z Nicolą. Część fanów po ostatnim odcinku "Rolnika" stwierdziła nawet, że w ich opinii rolnik przestał być zainteresowany dalszym rozwijaniem związku z Nicolą, co było niepokojącym sygnałem przed finałem sezonu.

Tymczasem Nicola tuż przed finałem "Rolnika" postanowiła odezwać się do fanów. Partnerka Darka zamieściła na swoim InstaStories zdjęcie, na którym w dobrym humorze zaprosiła widzów na ostatni odcinek programu.

Dziś 21:30. Finał - napisała Nicola

Instagram/Nicolagaw

To jednak nie koniec relacji Nicoli! Uczestniczka "Rolnik szuka żony 10" postanowiła również pokazać, jak spędza wieczór, podczas którego zostanie wyemitowany ostatni odcinek programu z jej udziałem. Jak się okazało, Nicola wybrała się na spacer po centrum Torunia.

Instagram/Nicolagaw

Czy te nagłe InstaStories tuż przed finałem 10. edycji "Rolnik szuka żony" to taki dobry znak dla widzów? W końcu Nicola wygląda na nowym zdjęciu na szczęśliwą i kto wie, może podczas spaceru towarzyszy jej właśnie Dariusz? No cóż, póki co są to tylko domysły, a wszystkiego oficjalnie dowiemy się już po 21:30!

A Wy, jak obstawiacie? Nicola i Darek są nadal razem?