Nathalia z "Hotelu Paradise" pokazała romantyczne zdjęcie. Fani są pewni, że nie pozuje na nim z Marcinem... 

Nathalia ma ogromne powodzenie w "Hotelu Paradise"! Jednak zainteresowanie wokół jej osoby nie zawsze bywało pozytywne, co widzowie mogli obserwować na podstawie jej relacji z Dawidem. Do tej pory Natalia i Marcin oraz Bibi i Simon tworzą najmocniejsze pary pod względem wspólnego stażu w rajskim hotelu. Czy udało im się dotrwać tak do finału? Nowe romantyczne zdjęcie Nathalii z Zakopanem podgrzało właśnie atmosferę. Internauci nie do końca są pewni, czy mężczyzna, który trzyma ją za rękę to Marcin! Sami zobaczcie!

Nathalia z "Hotelu Paradise" wciąż jest z Marcinem?

Nathalia z "Hotelu Paradise" nie może narzekać na zainteresowanie. Nowy uczestnik Michał, którego znajomość z Olą wywołała niemały skandal, również nie ukrywał, że uczestniczka jest w jego typie. Nathalia jednak jest wierna Marcinowi. Z kolei on nie widzi świata poza programową partnerką. Czy ten związek przetrwał próbę czasu?

Nathalia właśnie dodała romantyczne zdjęcie na swój Instagram, na którym trzyma za rękę swojego fotografa. Ten typ zdjęć jeszcze niedawno był najpopularniejszym trendem wśród zdjęć dla par.

Kocham to miejsce 💕 Hotelowa rodzinka poczuła Zakopiański klimat 💙❄️ Jak myślicie czyja to ręka? ☺️💁‍♀️ - zapytała tajemniczo

To z Marcinem pozuje na romantycznym zimowym kadrze? Część internautów ma nadzieję, że tak:

- Mam nadzieję że Marcina

- No Marcina..🤣❤

- No ja myślę, że Marcina 🙈😅

- Marcin miał taką kurtkę

Jednak nie wszyscy uważają, że ten związek przetrwał po programie:

- Niestety chyba nie Marcina

- Mariusza albo Kuby chociaż nie wiem czy w takim kolorze kurtki nie miał Krzysiu 🤔🤷

- Jurasa na milion procent!!

Myślicie, że Nathalia i Marcin stworzą związek po programie? Czy ich relacja jest na tyle silna, aby bez zmian dotarli do wielkiego finału trzeciej edycji? Przed nami jeszcze sporo odcinków i wszystko może się wydarzyć!

Nathalia pokazała romantyczne zdjęcie z Zakopanego. Pozuje na nim z Marcinem? A może to dłoń zupełnie kogoś innego?

Czy Nathalia i Marcin stworzą związek również po programie?