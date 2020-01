Natalia z "Rolnik szuka żony" miała wypadek?! Dziewczyna zdradziła, co wydarzyło się na drodze

Natalia wzięła udział w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Dziewczyna starała się tam o serce Sławomira. Niestety, rolnik nie zdecydował się wybrać akurat jej. Natalia nie uważa jednak, aby udział w show poszedł na marne. Dziewczyna zaprzyjaźniła się bowiem z Dianą, która starała się z kolei o serce Seweryna, co również nie skończyło się dobrze.

Okazuje się, że 2020 rok dla Natalii nie zaczął się zbyt dobrze. Tuż po sylwestrze dziewczyna była uczestnikiem przykrego zdarzenia drogowego. Co się stało? Natalia w końcu przerwała milczenie i opowiedziała o tym!

Natalia z "Rolnik szuka żony" miała wypadek?

Natalia niedawno pokazała na Instagramie, jak zatrzymała ją policja. Jej fanów od razu zaniepokoił ten obrazek. Tym bardziej, że Natalia opatrzyła go smutnym podpisem.

Tak się zaczął Nowy Rok 2020 - napisała dziewczyna.

Fani gwiazdy "Rolnika" zaczęli zasypywać ją pytaniami o to, co się stało na drodze. Czy Natalia miała poważny wypadek? Dziewczyna do tej pory nie komentowała całej sytuacji. Jednak w końcu zamieściła na InstaStory krótkie wyjaśnienie.

Spokojnie, to nie żaden wypadek, to zwykła stłuczka. Rok zaczął mi się po prostu pechowo, ale mam nadzieję, że to tylko jednorazowy incydent - tłumaczy Natalia.

Uf, całe szczęście!

Instagram

