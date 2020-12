Natalia z "Rolnik szuka żony" rozwiewa wątpliwości na temat związku z bratem Pawła. Są parą?

Natalia z "Rolnik szuka żony" odkąd zakończyła się jej przygoda z programem stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Nie tylko publikuje nowe zdjęcia, ale coraz częściej nagrywa relacje na Instastories, w których zdradza, co dzieje się w jej życiu po programie. Po finałowym odcinku siódmej edycji "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na live'a i odpowiedziała na pytania swoich obserwatorów. Oprócz kulis programu zdradziła też, na jakim etapie jest jej relacja z Robertem, bratem Pawła!

Natalia w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Pawła, ale szybko się okazało, że z rolnikiem łączą ją wyłącznie przyjacielskie relacje. Potem wyszło na jaw, że Natalia i brat Pawła, Robert, świetnie się dogadują. W mediach pojawiły się spekulacje na temat tego, że para spotyka się po programie, a sama Natalia w relacji na Instastories nie ukrywała, że jest zainteresowana mężczyzną, którego nazywa zdrobniale "Delicjuszem".

Teraz, kiedy siódma edycja dobiegła końca Natalia zdradziła, że nadal ma kontakt z Pawłem oraz jego bratem. Wyznała też szczerze, że obecnie nie są razem, ale zaznaczyła, że chciałaby poznać mężczyznę:

Nie jesteśmy razem. Robert powiedział, że przyjedzie do mnie to pewnie wstawimy jakąś sweet focię. Chciałabym go poznać, ale wiecie tak po prostu wcześniej nie było takiej okazji za bardzo - powiedziała Natalia podczas transmisji na Instagramie