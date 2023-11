1 z 10

Co wydarzyło się w ostatnim odcinku programu "Nasz Nowy Dom"? Za nami premiera najnowszego sezonu wielkiego hitu Polsatu. Katarzyna Dowbor i jej ekipa po raz kolejny pomogła rodzinie, mieszkającej w dramatycznych warunkach. Tym razem prowadząca program zjawiła się w Nowym Mieście nad Pilicą. W starym domku mieszkała 83-letnia pani Genowefa i jej 11-letni prawnuk, Dawid. Starsza kobieta kobieta samotnie opiekuje się chłopcem, którego zostawiła matka, gdy miał zaledwie dwa latka. Po odejściu matki Dawidem opiekował się ojciec alkoholik, dlatego prababcia postanowiła zabrać chłopca do siebie. Niestety, warunki w jakich mieszkali były okropne. Teraz się to zmieniło! Katarzyna Dowbor i jej ekipa wyremontowali ich dom!

Jak wyglądał dom pani Genowefy i Dawidka przed remontem i jak prezentuje się teraz, po wizycie ekipy "Nasz Nowy Dom"? Tego dowiecie się z naszej galerii! Zobaczcie sami- zmiany są ogromne!

Zobacz także: Katarzyna Dowbor i jej siedem... domów. „Ten najnowszy jest ukochany”. Zobaczcie zdjęcia