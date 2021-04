Już w najbliższym odcinku programu "Nasz nowy dom" przeniesiemy się aż pod wschodnią granicę Polski do niewielkiej wsi Krzywowólka. To właśnie tutaj mieszka pani Anna z synami - dorosłym już Mateuszem i trzyletnim Adasiem oraz z córką Patrycją, zięciem i wnukami. Patrycja i jej mąż Andrzej są osobami niezaradnymi - nie mogą mieszkać samodzielnie i potrzebują pomocy w wychowaniu synków Adriana i Kubusia.

Dom, w którym mieszka siedmioosobowa rodzina jest w fatalnym stanie, a układ pomieszczeń sprawia, że nikt nie ma w nim miejsca dla siebie. Jak ekipie programu uda się zrobić remont w zaledwie pięć dni? Zobaczcie zdjęcia przed metamorfozą.

"Nasz nowy dom": Siedmioosobowa rodzina mieszka w ruinie. Pomóc może tylko Katarzyna Dowbor z ekipą

Po śmierci męża, pani Anna została sama ze wszystkimi problemami. Na szczęście pomaga jej starszy syn, który aby zaopiekować się rodziną, zdecydował się przerwać naukę na wymarzonych studiach i zajął się gospodarstwem. Rodzina mieszka w fatalnych warunkach - drewniany dom jest pokryty niebezpiecznym eternitem, który przecieka. Choć dom jest dość duży, nikt tak naprawdę nie ma w nim własnego kąta.

Mat. prasowe

Dom ogrzewany jest przez piec kaflowy, który niestety nie daje wystarczającej ilości ciepła. Do tego jest nieszczelny, co stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia całej rodziny. Nieszczelne okna, mała zawilgocona łazienka, to kolejne problemy, z którymi będzie musiała się zmierzyć ekipa programu "Nasz nowy dom".

Mat. prasowe

Katarzyna Dowbor oczywiście zgodziła się pomóc rodzinie, choć przyznała, że będzie to niezwykle trudne zadanie. Prowadząca program "Nasz nowy dom" była również pełna podziwu dla postawy Mateusza, który wziął na swoje barki wiele obowiązków.

Kochani, jesteście dużą, gwarną, uroczą, ale nietypową rodziną. Mateusz, twoja postawa, to jak jesteś w tym wieku odpowiedzialny, naprawdę mi zaimponowała. Natomiast trzeba w tym domu zrobić wszystko. [...] Jak zrobić tak ogromny remont z elewacją, z ociepleniem tego budynku, z wymianą okien? To jest bardzo trudne, a my mamy tylko pięć dni. - powiedziała Katarzyna Dowbor.

Mat. prasowe

Jak będzie wyglądał dom po remoncie? O tym przekonamy się już w czwartek 8 kwietnia na antenie telewizji Polsat! Projekt nowego wnętrza stworzy Martyna Kupczyk, a jej wizje zrealizuje Wiesław Nowobilski ze swoją ekipą budowlaną.