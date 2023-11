1 z 17

W czwartkowym odcinku programu "Nasz Nowy Dom" pojawiła się rodzina, której największym luksusem była łazienka. Ekipy programu Katarzyny Dowbor dotarła do wsi Wólka Iłówiecka, by pomóc zamieszkującym domek kobietom: mamie, pani Agnieszce i jej trzem córkom: Asi, Justynie i Izie. Warunki mieszkalne nie były najlepsze: dziurawy dach, nieszczelne okna... To tylko wierzchołek góry lodowej problemów z jakimi zetknęła się ekipa.

Zobacz: Zniszczono dom wyremontowany w "Nasz Nowy Dom"! "Nie mogę tego zrozumieć" - mówi Dowbor! ZDJĘCIA

W środku na architekt Martynę Kupczyk oraz kierownika robót, Wiesława i jego ekipę, czekały stare, rozpadające się drewniane ściany, węglowa kuchnia – jedyne źródło ciepła w domu, stare instalacje oraz brak łazienki i toalety.

Było dramatycznie, jest pięknie! Zobaczcie dom po remoncie ekipy programu "Nasz nowy dom". My mówimy WOW!

Zobacz także: "To jeden z największych koszmarów, z jakimi się zetknęliśmy" Rodzina mieszkała w tragicznych warunkach! Jak jest teraz?