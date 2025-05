Marta Manowska, prowadząca popularny program "Sanatorium miłości", potwierdziła, że ósmy sezon reality show jest już pewny. Program, który zdobył dużą popularność wśród widzów, mimo wcześniejszych kontrowersji, doczeka się kontynuacji. Telewizja Polska podjęła decyzję, że kolejna edycja będzie realizowana, a fani będą mogli śledzić dalsze losy seniorów, którzy szukają miłości w wyjątkowych okolicznościach.

Kontrowersje w 7. edycji "Sanatorium miłości"

7. edycja programu "Sanatorium miłości" zakończyła się skandalem. Widzowie i uczestnicy show byli zaskoczeni, gdy "królową" programu została Ula z Poznania, co wywołało liczne kontrowersje. Anna i Małgorzata mocno skrytykowały decyzję, o przyznaniu tytułu "królowej" Uli, a wcześniej ze strony widzów nie brakowało słów krytyki po tym, jak Edmund opuścił program po słowach Anny. Po zakończeniu nagrań pojawiły się także informacje o zakończeniu niektórych relacji między uczestnikami, co wywołało burzę w mediach społecznościowych. Mimo tak dużych emocji i zamieszania między uczestnikami to 7. edycja "Sanatorium miłości" cieszyła się ogromną popularnością, a kontrowersje wzmocniły tylko zainteresowanie widzów.

Ostatecznie finałowy odcinek 7. edycji "Sanatorium miłości" miał wyjątkową oglądalność. Został wyemitowany w niedzielę, 4 maja, gromadząc przed telewizorami niemal 1,5 miliona widzów. Program, który był jednym z najchętniej oglądanych w majowy weekend, osiągnął wynik na poziomie 12,2% udziału w rynku. To pokazuje, jak ogromne zainteresowanie wzbudza produkcja, która przyciąga seniorów szukających miłości w programie. Marta Manowska nie ukrywa, że dopiero co obejrzała w całości 7. sezon "Sanatorium miłości", a tu takie wieści!

Ósmy sezon "Sanatorium miłości" nadchodzi!

Produkcja ósmego sezonu programu już rozpoczęła przygotowania do castingu. Potencjalni uczestnicy muszą spełniać określone wymagania – muszą mieć ukończone 60 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, mieć polskie obywatelstwo oraz być osobami stanu wolnego. Co więcej, aby móc wziąć udział w show, uczestnicy będą musieli wypełnić specjalną ankietę, której celem będzie m.in. ocenienie ich motywacji do udziału w programie.

Do 22 sierpnia można przesyłać zgłoszenia do 8. edycji "Sanatorium miłości", a 28 sierpnia wybrane osoby mają dowiedzieć się, że wezmą udział w kolejnym sezonie randkowego show. Formularz znajduje się na stronie tvp.pl. Będziecie oglądać koleją edycję "Sanatorium miłości"?

