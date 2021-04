Nagłe zmiany przed samym finałem "Love Island"?! Widzowie nie poznają dziś zwycięskiej pary?

Fani "Love Island. Wyspa miłości" już nie mogą doczekać się, aż poznają zwycięską parę. Od kilku dni internauci prowadzą zagorzałe dyskusje, kto najbardziej zasługuje na wielką wygraną i obstawiają swoich faworytów. Jednak post, który właśnie ukazał się na oficjalnym profilu programu na Instagramie, wzbudził w nich spory niepokój. Nie zobaczymy dziś finałowego odcinka?

Ania i Czarek, Waleria i Piotrek oraz Caroline i Mateusz - decyzją widzów i pozostałych wyspiarzy, to właśnie te trzy pary najbardziej zasłużyły na wielką wygraną i znalezienie się w finale, choć, gdy z programu odpadła Stella i Piotr oraz Arsen i Angela, fani kontrowersyjnego reality show nie kryli swojego smutku. Choć finał "Love Island" był zapowiadany na dziś, na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, który zaniepokoił widzów.

Za finał! 🥂 To już jutro ‼ - czytamy w poście, który został opublikowany w niedzielę.

Czy data finału "Love Island" faktycznie została zmieniona? Widzowie show natychmiast zareagowali!

- Jakie jutro a nie dziś?

- Chyba dzisiaj 😄

- A nie dzisiaj?

- Jakie jutro...

- Jutro? A co to jakiś powrót do przyszłości?

- Jutro? Ktoś tu jest wczorajszy 🤣