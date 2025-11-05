Joanna z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na zaskakujące doniesienia o jej rzekomej ciąży. Takie wpisy pojawiły się na kilku grupach dotyczących programu "Rolnik szuka żony", a można przeczytać w nich, że to Joanna sama ogłosiła ciążę. Żona Kamila z 8. edycji "Rolnika" nie mogła tego przemilczeć. Teraz ujawnia prawdę.

Joanna z "Rolnik szuka żony" wróciła na Instagram i mówi o swoim zdrowiu

Joanna wzięła udział w 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" jako kandydatka jednego z uczestników. W programie poznała Kamila Osypowicza, z którym bardzo szybko nawiązała bliską relację i ostatecznie rolnik oświadczył się w finale, a kilka lat temu para wzięła ślub.

W 2022 roku Joanna i Kamil powitali na świecie córeczkę Antoninę i są kolejną parą, która w telewizyjnym show znalazła miłość i dzięki temu spełniła marzenie o założeniu rodziny. Uczestniczka randkowego hitu TVP przyznaje, że udział w programie był dla niej przełomowy i podkreśla, że "ten dzień zmienił wszystko". Teraz, po dłuższej nieobecności w mediach społecznościowych, opublikowała nagranie i poinformowała, że wraca do mediów społecznościowych, a jednocześnie podkreśla, że w jej życiu zaszły pewne zmiany.

Wracam do Was, wracam zdrowa, pełna sił. Trochę się u mnie pozmieniało... Jestem, będę się starała być tutakj więcej - zaznaczyła Joanna

Co więcej, Joasia przyznała, że w ostatnim czasie na jej temat krążą w sieci plotki. Według tych informacji Joanna z "Rolnika" rzekomo jest w ciąży...

Joasia Osypowicz z 'Rolnik szuka żony' ogłosiła, że jest w ciąży: 'Nie możemy się doczekać' - czytamy na jednej z grup 'Rolnik szuka żony'

Joanna z "Rolnik szuka żony" dementuje informacje o kolejnej ciąży!

Joanna z "Rolnika" zdecydowała się oficjalnie zabrać głos w tej sprawie i wyznała, czy faktycznie jest w ciąży. Żona Kamila nie ukrywa, że to fake news krążący na jej temat na niektórych grupach związanych z programem.

Krążą jakieś fake newsy, że jestem w ciąży. Nie jest to prawda. napisała wprost Joanna z 'Rolnik szuka żony'

