"Rolnik szuka żony" to uwielbiany przez widzów program, który z sezonu na sezon cieszy się ogromną popularnością. Tak jest też w obecnym sezonie, gdzie losy bohaterów są niezwykle ważne dla odbiorców. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Waldemar. Na jego temat pojawiło się zarówno wiele dobrych jak i złych słów.

Parę dni temu Waldemar dodał nowe zdjęcie na swój Instagram. Widzimy mężczyznę, który z lekkim uśmiechem patrzy w obiektyw. Ubrany jest bardzo elegancko w niebieską koszulę, czarne spodnie od garnituru i lakierowane buty. Na prawej dłoni Waldemara widnieje złoty zegarek.

Kochani Followersi. Jak dobrze pamiętacie, obiecałem, że możemy wrócić do Questions & Answer. Niestety ostatnio nie wszystkim zdołałem, odpowiedzieć za to przepraszam. Pomyślcie przez weekend, o co chcecie mnie zapytać

- napisał Waldemar.