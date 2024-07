W miniony wtorek Antek Królikowski wygrał hitowe show stacji TVN "Agent-Gwiazdy", dzięki czemu jego stan konta powiększył się o 68 tysięcy złotych. Małgorzata Ostrowska-Królikowska nakazała Antkowi zainwestowanie pieniędzy wygranych w "Agencie". W co? Troskliwa mama od razu chciała, by jej syn rozsądnie rozdysponował wygraną, lecz Antek podobno nie chciał się na to zgodzić.

Kazała mu przelać wygraną na jej konto oszczędnościowe, by kiedyś miał na wkład do swojego mieszkania. On powiedział jej, że to chyba żart i nie chce o tym słyszeć, bo jest dorosły - napisał "Fakt", powołując się na swoje źródło.

Na szczęście Antek ostatecznie uległ namowom mamy i postanowił zainwestować pieniądze we własny dom. O planach wobec wygranej poinformował na swoim Facebooku.

Pewnie jesteście ciekawi co zrobię z wygraną? Planuje zrobić kilka prezentów i wpłacić wkład własny do kredytu na dom. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję - napisał Antek Królikowski.

Czy wśród prezentów znajdzie się również jakiś mały drobiazg dla opiekuńczej mamy, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej? A może... pierścionek zaręczynowy dla Kasi Sawczuk? ;) Jak myślicie? Na co Wy byście wydali 68 tysięcy złotych?

