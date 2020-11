Juror „Must Be the Music” ponownie prowokuje? Napisał, że jest biseksualny

Juror programu „Must Be the Music. Tylko muzyka” za pośrednictwem mediów społecznościowych poruszył temat, o którym w ostatnich dniach było bardzo głośnio. Jak się okazuje, pozwolił sobie przy tym na osobiste wyznanie. Internauci natychmiast zareagowali na słowa Tymona Tymańskiego. Znany muzyk w szczególności zareagował na jeden z komentarzy.

Zobacz także: TYLKO U NAS! Maria Tymańska odpowiada na wywiad męża w tabloidzie! Okazuje się, że... już dawno nie są razem

Tymon Tymański dokonał coming outu? Muzyk napisał, że jest biseksualny

Tymon Tymański słynie nie tylko z wyjątkowego talentu, ale również zaczepności. Znany muzyk i przedstawiciel polskiej sceny alternatywnej nigdy nie krył się ze swoimi poglądami i nie raz już prowokował. Czy właśnie robi to znowu? W czwartek w jego mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym napisał, że jest biseksualny.

Chopin był gejem? Nie - po prostu był biseksualny. Jak Lou Reed, David Bowie... Ja... I spora większość z Was, homofoby - czytamy w poście opatrzonym śmiejącymi się do łez emotikonami.

Pod osobliwym wyznaniem Tymona Tymańskiego natychmiast pojawiła się masa komentarzy. Jedni gratulowali muzykowi odwagi, drudzy postanowili skomentować sprawę w bardziej żartobliwy sposób, a jeszcze inni wyrazili swoją szczerą opinię na ten temat.

- Szanuję bardzo. Inspirujące i dające odwagę - Tego jeszcze nie grali - Czy to jest ważne, kto kim jest? Ważne, że jesteśmy ludźmi

Wśród wypowiedzi internautów znalazł się jednak jeden komentarz, na który Tymon Tymański zareagował w szczególności.

to jest PROWOKACJA - napisał internauta, a jego słowa muzyk postanowił "polajkować"

Co o tym sądzicie?

Tymon Tymański opublikował w mediach społecznościowych nowy wpis. Muzyk dokonał coming outu?

Chopin był gejem? Nie - po prostu był biseksualny. Jak Lou Reed, David Bowie... Ja... I spora większość z Was, homofoby 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Opublikowany przez Tymon Tymański Czwartek, 26 listopada 2020

Artysta i juror "Must Be the Music. Tylko muzyka" słynie z tego, że nie boi się wyrażać własnych poglądów.