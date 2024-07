P { margin-bottom: 0.21cm; }

Reklama

Maciej Musiał zdał do szkoły aktorskiej w Krakowie. Z tego powodu przez pierwszy rok nie może nigdzie występować i pokazywać się w telewizji. Ale jak nam zdradził, będzie występował w "The Voice of Poland" czy w "Rodzince.pl", bo są to projekty, które rozpoczął zanim dostał się do szkoły i może je dokończyć zgodnie z regulaminem. A co z "Kocham Cię Polsko"? Mówi się, że w roli prowadzącego na wiosnę przyszłego roku zastąpi go Antek Królikowski. Co na to Maciek Musiał?

To jest coś, co zacząłem wcześniej. Ale nie mówię jak będzie, bo póki co nie wiadomo czy będzie kolejna edycja „Kocham Cię Polsko”, więc nie będę mówić jak będzie, bo jeszcze tego nie wiem - powiedział Party.pl Maciek Musiał.

My się zdziwiliśmy, że być może wcale nie będzie "Kocham Cię Polsko"! Ale jeśli powstanie, to kogo byście chcieli zobaczyć w roli kapitana jednej z drużyn: Maćka czy Antka?

Zobacz także: TYLKO U NAS: Maciej Musiał ODEJDZIE z "Rodzinki.pl" przez studia?! Znamy prawdę! WIDEO

Zobacz także

Maciej Musiał, to w nim kochają się teraz wszystkie dziewczyny.

ONS

Reklama

Antek Królikowski, radosny rozrabiaka polskiego show-biznesu.