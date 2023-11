Monika i Paweł to para, której nikt nie dawał szans na przetrwanie. Nie tylko widzowie nie wierzyli w ich uczucie. Pozostali uczestnicy "Love Island" również mieli wątpliwości co do ich przyszłości. To właśnie dlatego Monika i Paweł musieli pożegnać się z programem. Okazuje się jednak, że ich uczucie nie wygasło. Co więcej, oboje przekonują, że codziennie są sobie coraz bliżsi.

Zobaczcie zdjęcia, które opublikowała Monika. Podpis pod nimi chwyta za serce!

Monika i Paweł z "Love Island" nadal są parą

Monika w programie na początku nie zwracała uwagi na Pawła. On również wiązał się z innymi kobietami. W końcu jednak oboje natrafili na siebie. Choć początkowo wydawało się, że między nimi nie ma chemii, później ich relacja zaczęła się rozwijać. Niestety, para nie zdołała przekonać do siebie widzów oraz pozostałych uczestników. Tuż przed finałem odbyło się głosowanie, podczas którego islandersi zdecydowali, że Paweł i Monika mają najmniejsze szanse na miłość. Skutkiem tego było ich odejście z programu.

Choć początkowo Monika i Paweł mieli wielki żal do kolegów, teraz starają się o tym nie myśleć. Tym bardziej, że ich miłość rozkwita. Można to wywnioskować między innymi ze zdjęć, które publikują na swoich Instagramach. Ostatnio Monika zdobyła się na bardzo szczery wpis, w którym wyznała, co czuje do Pawła.

Przy nim czas płynie jeszcze szybciej, a serce bije dwa razy mocniej. Nie ma dnia bez szaleństw, emocji, namiętności i bez głupstw, z których śmiejemy się do łez ????????‍♀️???? HASHTAG nie spodziewałam się HASHTAG 3 2 1 dajcie spokój ????????... - napisała pod ich wspólnymi zdjęciami Monika (pisownia oryginalna).

Paweł nie pozostał jej dłużny i również opublikował na swoim Instagramie wzruszający wpis.

To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy. Ja myśle, że JESTEM... a tak naprawdę jesteśmy z @moniakej tego żywym przykładem !! Daj nam Boże, aby pierwsze westchnienie miłości nie było ostatnim westchnieniem rozumu, bo nie chce stracić dla niej głowy, a chce jej oddać swoje całe serce! ????☺️❤️ - czytamy w jego wpisie (pisownia oryginalna).

Myślicie, że to szczere uczucie? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

