"Milionerzy": Minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm?

"W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm?" To pytanie sprawiło duży problem uczestnikowi 240. odcinka 5. sezonu programu "Milionerzy". Czy udało mu się poprawnie odpowiedzieć i wygrać 20 tysięcy zł?

Poznajcie również inne ciekawe pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm?

Uczestnikiem dzisiejszego 240. odcinka programu był Jarosław Kukiełka. Jego gra była bardzo zdecydowana, jednak ryzykowna. Pierwsze kłopoty pojawiły się przy pytaniu za 20 tys. złotych.

"W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm?". Pan Jarosław postanowił skorzystać z pierwszego koła ratunkowego 50:50, które losowo odrzuca dwa błędne wairanty. Dzięki temu bez problemu wskazał prawidłową odpowiedź, z której wynikało, że monarchizm to rojalizm.

A: zakłada maksymalne B: to rojalizm C: to zapobieganie narkomanii D: sprzyja demokracji

Tylko jeden papież nosił imię... Pytanie za 40 000!

Jeszcze większym wyzwaniem okazało się pytanie za gwarantowane 40 tys. złotych. Pytanie dotyczyło imion papieży, a jego dokładna treść to: "Tylko jeden papież nosił imię...". Do wyboru miał jak zwykle cztery warianty:

A: Pelagiusz B: Paweł C: Piotr D: Pius

Uczestnik wykorzystał aż dwa koła ratunkowe. Na początku skłaniał się do odpowiedzi C, jednak po telefonie do przyjaciela miał duże wątpliwości. Postanowił poprosić o pomoc publiczność, która również wskazała odpowiedź C. Dzięki wsparciu publiczności udało mu się wygrać sumę gwarantowaną - 40 tys. złotych.

Niestety, wszystkie koła ratunkowe zostały wykorzystane. Oznacza to, że w dalszej części programu Pan Jarosław będzie musiał grać w oparciu jedynie o własną wiedzę.

Zobacz także: "Milionerzy": Co nie jest sokiem trawiennym?

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 240. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 8 kwietnia 2020 roku? Odpowiedzielibyście na pytanie "W dużym uproszczeniu minarchizm zakłada państwo minimalne. A monarchizm?"?

Odcinki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z powtarzanych odcinków "Milionerów" zawierającą najciekawsze pytania i prawidłowe odpowiedzi.