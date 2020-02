"Milionerzy": Co nie jest sokiem trawiennym?

"Co nie jest sokiem trawiennym?" to jest pytanie, które pojawiło się w 233. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy". W tym odcinku o milion złotych walczyło aż trzech uczestników. Jeden z nich wyszedł ze studia z pustymi kieszeniami. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko! Czy dzisiejsze pytania były aż tak trudne?

Specjalnie obrobiona belka i szeroka strona broni siecznej to:

Pierwszym uczestnikiem programu "Milionerzy" był Jakub Rogalski. Przy trzecim pytaniu za 2000 złotych "Specjalnie obrobiona belka i szeroka strona broni siecznej to?" pojawił się dość duży problem. Nie znał on odpowiedzi, lecz coś mu podpowiadało, żeby postawić na wariant B. Postanowił on wykorzystać koło ratunkowe - telefon do przyjaciela, którym był teść. On z kolei powiedział, że prawidłowa wydaje się odpowiedź A, a Jakub postanowił mu zaufać. Jak się potem okazało, żaden z nich nie miał racji, a uczestnikowi udało się wygrać jedynie gwarantowany tysiąc złotych.

A: ssak B: ptak C: gad D: płaz

Co nie jest sokiem trawiennym?

Drugiemu uczestnikowi udało się poprawnie odpowiedzieć tylko na jedno pytanie. W drugim "Co nie jest sokiem trawiennym?" postawił na odpowiedź "ślina", która okazała się nieprawidłowa. Od początku nie był on pewny swojej odpowiedzi, wiedział bowiem, że trawienie rozpoczyna się w ustach, lecz nie sądził, że ślinę można określić sokiem trawiennym. Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź C - limfa, która krąży w naczyniach chłonnych i wraz z węzłami chłonnymi oraz narządami z tkanki limfatycznej tworzą układ chłonny.

A: ślina B: żółć C: limfa D: sok jelitowy

Kapucyn to zakonnik i gołąb, a kapucynka to zakonnica i:



Bardzo ciekawe było ostatnie pytanie z odcinka, na które odpowiadała trzecia uczestniczka Agnieszka Golasińska. Brzmiało ono "Kapucyn to zakonnik i gołąb, a kapucynka to zakonnica i?". Na szczęście była ona pewna odpowiedzi na to pytania i bez problemu wskazała prawidłową odpowiedź.

A: tropikalna sowa B: jadowita jaszczurka C: akwariowa rybka D: nieduża małpa

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 233. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 27 lutego 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Co nie jest sokiem trawiennym?"?

Odcinki 5 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów". zawierającą najciekawsze pytania i prawidłowe odpowiedzi.