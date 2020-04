"Milionerzy": Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce?

"Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce?" To pytanie pojawiło się w 248. odcinku 5. sezonu show "Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź dawała uczestnikowi 5 tys. złotych i możliwość dalszej gry.

Czy to możliwe, aby organizatorem przemysłu filmowego w Polsce był słynny aktor, Harrison Ford?

Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce? Pytanie za 5 tys. zł

Drugim uczestnikiem dzisiejszego odcinka "Milionerów" był Maciej Kaczmarek. Już przy trzecim pytaniu pojawiły się wątpliwości, jednak dalszy etap gry okazał się dużo trudniejszy. Pan Maciej od razu przyznał, iż nie zna on prawidłowej odpowiedzi na pytanie: "Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce?".

Uczestnik do tego pytania wykorzystał aż dwa koła ratunkowe. Pierwsze z nich 50:50 losowo odrzuciło dwie błędne odpowiedzi. Do wyboru pozostały jedynie dwa warianty: B - Aleksander Ford oraz C - Harrison Ford.

To jednak nie ułatwiło zadania Panu Maciejowi. Postanowił poradzić się swojej mamy - Doroty, jednak ona również nie znała prawidłowej odpowiedzi. Uczestnik postanowił zaryzykować i udało mu się wygrać 5 tys. złotych!

Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce?

A: Francis Ford Coppola B: Aleksander Ford C: Harrison Ford D: John Ford

Prawidłowa odpowiedź: B - Aleksander Ford.

Aleksander Ford to polski reżyser filmowy i scenarzysta, który urodził się w 1908 roku. W powojennej Polsce był między innymi dyrektorem przedsiębiorstwa Film Polski oraz wykładowcą w słynnej łódzkiej '"filmówce". Jego uczniami byli słynni reżyserzy, na przykład Andrzej Wajda i Roman Polański.

Zobacz także: Co nie jest sokiem trawiennym?

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 248. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 21 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Który z wymienionych był organizatorem przemysłu filmowego w Polsce?"?

Odcinki 5 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z odcinka "Milionerów" zawierającą najciekawsze pytania i prawidłowe odpowiedzi.