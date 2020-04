"Milionerzy": Kobiety mające wyłącznie aparycją okraszać scenę polityczną...

"Kobiety mające - zdaniem mężczyzn - wyłącznie aparycją okraszać scenę polityczną porównywane są do... " To najtrudniejsze pytanie 251. odcinka, 5 sezonu programu "Milionerzy". Czy uczestnikowi udało się poprawnie odpowiedzieć?

Jaka roślina symbolizuje kobiety na scenie politycznej - juka, fikus, a może paprotka? Ta określenie pojawiło się w kampanii wyborczej z 2011 roku i dotyczyło kobiet, które mają jedynie funkcję reprezentatywną, a nie realny wpływ na politykę wewnątrz partii.

Kobiety mające - zdaniem mężczyzn - wyłącznie aparycją okraszać scenę polityczną porównywane są do... Trudne pytanie za 1000 złotych!

Uczestnikiem dzisiejszego 251. odcinka "Milionerów" był Andrzej Karwowski. Już drugie pytanie okazało się dla niego dużym wyzwaniem. Nie znał odpowiedzi, lecz na logikę obstawiał odpowiedź C - paprotki. Postanowił wykorzystać pierwsze koło ratunkowe i poprosić o pomoc publiczność, która w zdecydowanej większość również wskazała odpowiedź C. Pan Andrzej zaznaczył ten wariant i wygrał gwarantowany 1000 złotych.

Kobiety mające - zdaniem mężczyzn - wyłącznie aparycją okraszać scenę polityczną porównywane są do...

A: do juk B: do fikusów C: do paprotek D: do goździków

Prawidłowa odpowiedź: C - do paprotek.

Określenie "paprotki" w stosunku do kobiet w polityce pojawiło się podczas kampanii wyborczej w 2011 roku. Wiele partii wykorzystywało wizerunek kobiet w kampanii, angażując je do takich zadań, jak wywiady dla mediów czy spotkania z wyborcami. Jednak ich funkcja była jedynie reprezentacyjna, a nie miały one żadnego wpływu na podejmowanie kluczowych decyzji czy tworzenie strategii.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 251. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 27 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Kobiety mające - zdaniem mężczyzn - wyłącznie aparycją okraszać scenę polityczną porównywane są do... "?

