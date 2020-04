"Milionerzy": Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki... Pytanie za tysiąc zł okazało się trudne dla uczestnika

"Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki, zapinają się..." To pytanie pojawiło się w 248. odcinku 5. sezonu programu "Milionerzy" i nie należało do najłatwiejszych! Sprawdźcie, czy uczestnik wskazał dobrą odpowiedź za gwarantowany tysiąc złotych.

Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki, zapinają się...

To pytanie sprawiło bardzo dużo trudności uczestnikowi pokazywanego dziś 248. odcinka "Milionerów".

Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki, zapinają się...

A: na lewą stronę B: na prawą stronę C: same D: tylko z dołu do góry

Już w pierwszej chwili odrzucił on dwa warianty - C i D. Jednak nie miał pojęcia, na którą stronę zapinają się guziki w damskich ubraniach. Może gdyby rozejrzał się po publiczności, znalazłby małą podpowiedź.

Wątpliwości był zbyt duże, by uczestnik sam udzielił odpowiedzi. Postanowił on poprosić o pomoc publiczność, która w zdecydowanej większości postawiła na odpowiedź B - na prawą stronę. Pan Daniel Szajna zaufał widowni, co okazało się dużym błędem! To nie była prawidłowa odpowiedź.

Poprawna odpowiedź: A - na lewą stronę.

Niestety, ku zaskoczeniu publiczności i prowadzącego, uczestnik opuścił studio bez wygranej. To się bardzo rzadko zdarza, jednak trzeba przyznać, że to pytanie było dość podchwytliwe.

Guziki w damskich ubraniach zapinają się na lewą stronę, jednak te w męskich na prawą. Ten fakt z pewnością zmylił uczestnika. Niegdyś kobiety na dworze były ubierane przez służące, którym łatwiej było zapiąć guziki na lewą stronę. Te dawne zwyczaje najprawdopodobniej wpłynęły na wygląd współczesnej garderoby.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 248. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 21 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Jeśli damskie ubrania zapinają się na guziki, zapinają się..."?

