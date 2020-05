"Milionerzy": Gilza to łuska naboju, a także... Pytanie za 40 tysięcy!

"Gilza to łuska naboju, a także..." To pytanie okazało się wyzwaniem dla uczestnika 255. odcinka, 5 sezonu programu "Milionerzy"! Czy udało mu się odpowiedzieć poprawnie? Mógł zyskać gwarantowane 40 tys. złotych!

Gilza to łuska naboju, lecz nie tylko! Czy to określenie oznacza także rurkę z cienkiej bibuły? A może jednak jest to pasożyt wewnętrzny? Poznajcie prawidłową odpowiedź!

Gilza to łuska naboju, a także... Pytanie za 40 000 złotych!

Pierwszy uczestnik dzisiejszego 255. odcinka "Milionerów" to Radosław Biela z Bytomia. Pierwsze pytania nie sprawiły mu większego problemu. Odpowiadał sprawnie i co najważniejsze - prawidłowo. Jednak w dalszej części gry pojawiły się problemy. Ratunkiem okazały się koła ratunkowe.

Nie da się ukryć, że uczestnik nie znał prawidłowej odpowiedzi na pytanie za 40 tys. złotych. Bardzo długo zastanawiał się nad odpowiedzią, lecz ostatecznie wykorzystał ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Niestety, jego przyjaciółka również nie znała prawidłowej odpowiedzi, ale w ostatniej chwili poradziła mu odpowiedź B. Zaznaczyła jednak, że jest to czysty strzał.

Pan Radosław nie chciała podjąć takiego ryzyka i zrezygnował z programu. Jego wygrana to 20 tys. złotych. Okazało się również, że odpowiedź B nie była prawidłowa. Brak ryzyka w tym przypadku bardzo się opłacił!

Gilza to łuska naboju, a także...

A: rurka z cienkiej bibuły B: drewniana tuleja C: wysięk z nozdrzy D: pasożyt wewnętrzny

Prawidłowa odpowiedź: A. rurka z cienkiej bibuły.

Gilza to słowo, które ma kilka znaczeń. Po pierwsze jest to inna nazwa na łuskę naboju. Termin ten również oznacza papierową lub tekturową tuleję, na którą nawijany jest papier. Istnieją również dwa inne rodzaje gilzy: gilza papierosowa, czyli tubka do napełniania w nabijarkach oraz gilza ekstrakcyjna – celulozowy filtr.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 255. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 4 maja 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie za 40 000 złotych "Gilza to łuska naboju, a także..."?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.