"Milionerzy": Gdzie skonstruowano broń nazywaną pepeszą?

"Gdzie skonstruowano broń popularnie nazywaną pepeszą?" To pytanie pojawiło się w 258. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy". Uczestnik nie znał prawidłowej odpowiedzi, lecz mógł liczyć na pomoc swojego taty. Czy podpowiedź okazała się poprawna?

Poznacie najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Gdzie skonstruowano broń popularnie nazywaną pepeszą? Pytanie za 40 tys. złotych!

Uczestnik od razu przyznał, iż nie zna odpowiedzi na to pytanie. Postawił skorzystać z koła ratunkowego "telefon do przyjaciela". Tata Pana Kamila Wieczorka niemal od razu udzielił odpowiedzi, przy czym zaznaczył, że nie jest w 100 procentach pewny. Mimo tego uczestnik zaznaczył wskazany wariant C i wygrał gwarantowane 40 000 złotych.

Gdzie skonstruowano broń popularnie nazywaną pepeszą?

A: w USA B: w Czechach C: w ZSRR D: w Chinach

Prawidłowa odpowiedź: C. w ZSRR.

PPSz-41 - Pistolet Pulemiot Szpagina, potocznie nazywany pepeszą lub pepeszką, to radziecki pistolet maszynowy. Skonstruowany został przez Gieorgija Szpagina, a następnie wprowadzony na uzbrojenie Armii Czerwonej w 1941 roku.

Peszel to? Pytanie za 125 000 złotych!

Większy problem pojawił się przy pytaniu za 125 000 złotych. Uczestnik ponownie nie znał prawidłowej odpowiedzi. Niestety do tego momentu gry wykorzystał wszystkie koła ratunkowe. Po długim zastanowieniu postanowił zrezygnować z gry i wyjść ze studia za kwotą 75 000 złotych. To była bardzo dobra decyzja! Okazało się bowiem, że uczestnik obstawiał błędny wariant odpowiedzi.

Peszel to:

A: zbiór danych ludzi i zawodów B: karbowana rura na kable C: jednostka przewozowa D: mięsne danie

Prawidłowa odpowiedź: B. karbowana rura na kable.

Peszel to karbowana rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego, przeznaczona na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody, a także rury sanitarne.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 258. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 7 maja 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie za 40 000 złotych "Gdzie skonstruowano broń popularnie nazywaną pepeszą?"?

