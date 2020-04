"Milionerzy": Do kogo zwracamy się Magnificencjo?

"Do kogo zwracamy się "Magnificencjo"?" To pytanie sprawiło duże trudności w 252. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy". Uczestniczka uznała, że ten zwrot kierowany jest do papieża. Czy była to prawidłowa odpowiedź?

Dzisiejszy odcinek "Milionerów" pełen był emocji. W tym odcinku wystąpiło aż trzech uczestników. Niestety, pytania okazały się dla nich na tyle trudne, że nie byli w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi.

Do kogo zwracamy się "Magnificencjo"?

Drugą uczestniczką dzisiejszego 252. odcinka "Milionerów" była Paulina Kulawiec, absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Niezwykle szybko zaznaczyła prawidłową kolejność premierów RP w pytaniu eliminacyjnym. Dwa pierwsze pytania w grze o milion okazały się dla niej banalne, jednak przy następnym zagadnieniu pojawiły się duże problemy.

Pani Paulina już w pierwszej chwili uznała, że odpowiedzi A i C z pewnością są nieprawidłowe. Przez chwilę zastanawiała się nad dwoma pozostałymi wariantami. Ostatecznie wybrała odpowiedź D- do papieża i była niemal przekonana, że jest ona poprawna. Niestety, okazało się inaczej.

A: do prezydenta B: do rektora C: do ordynatora D: do papieża

Prawidłowa odpowiedź: B - do rektora.

Uczestniczka była bardzo zdziwiona szybkim końcem gry. Udało jej się wygrać jedynie gwarantowany tysiąc złotych.

Zwrotu "Magnificencjo" używa się w stosunku do rektora w oficjalnych przemówieniach i pismach. W sytuacjach codziennych stosuje się zwrot "Panie Rektorze".

W stosunku do papieża używa się zwrotów „Wasza Świątobliwość” lub „Ojcze Święty”, a "Eminencjo" czy "Ekscelencjo" do niższych rangą dostojników kościelnych.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 252. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 28 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie za 2000 złotych "Do kogo zwracamy się "Magnificencjo"?

