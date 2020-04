"Milionerzy": Do kogo Leonard Cohen w obronie więzionego studenta wysłał depeszę z biblijnym cytatem?

"Do kogo Leonard Cohen w obronie więzionego studenta wysłał depeszę z biblijnym cytatem "Oby Bóg zmiękczył serce faraona"?" - takie pytanie pojawiło się w 246. odcinku 5. sezonu programu "Milionerzy". Sprawdźcie, czy uczestnik odpowiedział prawidłowo i wygrał 75 000 złotych.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego 246. odcinka "Milionerów".

Uczestnik Marcin Grochala z Torunia miał duże problemy z pytaniem za 75 000 złotych, które dotyczyło Leonarda Cohena. Pan Marcin przyznał, że bardzo podziwia tę postać, jednak nie zna odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ miał już gwarantowane 40 000 złotych, postanowił dojść do prawidłowej odpowiedzi drogą dedukcji.

Od razu odrzucił dwie warianty - A i B, analizując takie kwestie jak lata, w których żyły te osobistości. Uczestnik długo zastanawiał się nad odpowiedziami C i D i ostatecznie postawił na pierwszy z wariantów. Jego odpowiedź okazała się niestety nieprawidłowa.

Do kogo Leonard Cohen w obronie więzionego studenta wysłał depeszę z biblijnym cytatem "Oby Bóg zmiękczył serce faraona"?

A: do Józefa Piłsudskiego

B: do Bolesława Bieruta

C: do Władysława Gomułki

D: do Wojciecha Jaruzelskiego