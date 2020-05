"Milionerzy": Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko...

"Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko..." Czym różni się popularna w Skandynawii i Rosji gra zespołowa? Uczestnik miał duży problem z odpowiedzią na to pytanie, które pojawiło się w 260. odcinku programu "Milionerzy".

Czy podczas gry bandy każdy uczestnik ma dwa kije? A może, zamiast krążka, trzeba wbić do bramki przeciwnika piłkę? Sprawdźcie, czy uczestnik odpowiedział poprawnie na pytanie za 5000 złotych!

Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko... Pytanie za 5000 złotych!

Uczestnikiem dzisiejszego 260. odcinka "Milionerów" był Jakub Peńśko, któremu udało się dostać do gry po dogrywce w pytaniu eliminacyjnym. Pan Jakub wykorzystał pierwsze koło ratunkowe już w pierwszym pytaniu za 500 złotych. Jednak największym wyzwaniem okazało się pytanie dotyczące sportowej dyscypliny - bandy.

Uczestnik nie znał odpowiedzi na to pytanie. Po długim zastanowieniu postanowił skorzystać z koła ratunkowego 50:50. Do wyboru zostały dwa warianty - A i B. Ostatecznie postanowił zaryzykować i, mimo braku pewności, zaznaczył odpowiedź A. Niestety, nie była to poprawna odpowiedź.

Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko:

A: każdy ma dwa kije B: zamiast krążka jest piłka C: lodowisko jest elipsą D: zamiast drużyn są bandy

Prawidłowa odpowiedź: B. zamiast krążka jest piłka.

Bandy to dyscyplina sportowa podobna do hokeja na lodzie. Uprawiana jest przede wszystkim w Norwegi, Szwecji i Danii oraz Rosji. W grze biorą udział 2 drużyny po 11 lub 7 osób, które próbują wbić piłkę do bramki przeciwnika za pomocą zakrzywionych kijów.

Zobacz także: "Milionerzy", pytanie za milion: Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 260. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 12 maja 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Bandy to podobna do hokeja dyscyplina sportu, tylko..."?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.