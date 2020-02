"Milionerzy": Z ilu salw składa się salut narodowy? Pytanie za 500 000 złotych

"Z ilu salw składa się salut narodowy, zarezerwowany dla najważniejszych uroczystości państwowych i wojskowych?" to pytanie pojawiło się w 231. odcinku, 5 sezonu programu "Milionerzy". Sprawdźcie, czy uczestnik wskazał dobrą odpowiedź i wygrał 500 000 złotych. Jesteście ciekawi pytania za tytułowy milion złotych? Poniżej znajdziecie najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Które fale spowodowane są przyciąganiem Słońca i Księżyca? Pytanie za 250 000 złotych

Uczestnikiem dzisiejszego 231. odcinku programu "Milionerzy" był Maksymilian Bilewicz, który jako jedyny odpowiedział na pytanie eliminacyjne. Do pytania za 250 000 złotych "Które fale spowodowane są przyciąganiem Słońca i Księżyca?" podszedł w sposób dedukcyjny i eliminacyjny. Był on praktycznie pewny odpowiedzi i na szczęście okazała się ona poprawna. Fale pływowe to fale przypływu i odpływu, które przyciągane są przez Słońce i Księżyc.

A: pływowe B: sejsze C: tsunami D: radiowe

Z ilu salw składa się salut narodowy, zarezerwowany dla najważniejszych uroczystości państwowych i wojskowych? Pytanie za 500 000 złotych

Ostatni pytaniem tego odcinka było pytanie za 500 000 złotych ""Z ilu salw składa się salut narodowy, zarezerwowany dla najważniejszych uroczystości państwowych i wojskowych?". Uczestnik stwierdził, że nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale się domyśla. W tym przypadku potrzebne było koło ratunkowe, Maksymilian zdecydował się wykorzystać drugie koło w tej grze - 50:50. W grze zostały dwie odpowiedzi - A: z 5 oraz D: z 21. Uczestnik postanowił postawić na odpowiedź D, która okazałą się prawidłowa.

A: z 5 B: z 11 C: z 16 D: z 21

Niestety wtedy rozbrzmiał dźwięk końca gry. Przed nim jeszcze tylko jedno pytanie do miliona oraz as w rękawie - telefon do przyjaciela.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 231. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 25 lutego 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Z ilu salw składa się salut narodowy, zarezerwowany dla najważniejszych uroczystości państwowych i wojskowych?"? W następnym odcinku poznamy ostateczne pytanie, ciekawe czy uczestnikowi uda się wygrać milion złotych!

Odcinki 5 sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN.