"Milionerzy": Szaket, galoty i... Co jeszcze składa się na ancug? Pytanie za 75 000!

"Szaket, galoty i... Co jeszcze składa się na ancug?" to jedno z najtrudniejszych pytań 238. odcinka 5 sezonu programu "Milionerzy". Sprawdźcie, czy uczestnik wskazał dobrą odpowiedź i wygrał 75 000 złotych. Poniżej znajdziecie najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

"Szaket, galoty i... Co jeszcze składa się na ancug?" Pytanie za 75 000 złotych

Pierwszym uczestnikiem 238. odcinka "Milionerów" był Kamil Grzegorczyk z Radomia. Kamil kontynuował grę z poprzedniego odcinka, w którym udało mu się zebrać 20 tysięcy złotych. Zostały mu jeszcze dwa koła ratunkowe. W pierwszych pytaniu wykorzystał oba koła, lecz następne okazało się równie trudne. Po długim zastanowieniu nad pytaniem "Szaket, galoty i... Co jeszcze składa się na ancug?" uczestnik zaznaczył odpowiedź C - plisynrok. Okazała się ona jednak nieprawidłowa. Na szczęście nie stracił on dotychczasowej wygranej i wyszedł ze studia z 40 000 złotych.

A: mycka B: westa C: plisynrok D: gardina

"Gdzie jest błąd?" Pytanie za 20 000 złotych

Drugą uczestniczką była Katarzyna Kant-Wysocka. Jej gra była fenomenalna, a na każde pytanie odpowiadała pewnie i szybko. Największy wyzwaniem okazało się ostatnie pytanie tego odcinka za 20 000 złotych "Gdzie jest błąd?". Choć samo pytanie nie wydaje się takie trudne, odpowiedzi mogły być mylące. A oto one:

A: dziesięcioro drzwi B: dziesięć drzwi C: dziesięcioro przykazań D: dziesięć przykazań

Katarzyna skorzystała z pierwszego koła ratunkowego 50:50. Losowo zostały odrzucone dwie ostatnie odpowiedzi. Nadal nie była pewna poprawnego wariantu, jednak postanowiła zaryzykować i zdobyła 20 000 złotych. W kolejnym 239. odcinku będzie miała szanse wygrać milion!

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 238. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 6 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie "Szaket, galoty i... Co jeszcze składa się na ancug?"?

