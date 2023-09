To ma być powrót w wielkim stylu! Zarówno programu „Milionerzy" po siedmiu latach przerwy na antenę TVN, jak i Huberta Urbańskiego. Od kilku lat był pytany o to, kiedy znów zasiądzie w fotelu prowadzącego teleturniej. W końcu udało się! Jak czytamy w najnowszym magazynie „Party" po pierwszych nagraniach nowej edycji „Milionerów" Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji TVN jest zachwycony tym powrotem. Hubert kompletnie się nie zestarzał - tak powiedział Edward Miszczak na prezentacji wiosennej ramówki TVN. Hubert Urbański ostatnio nie miał dobrej passy. Co prawda grał epizody w serialach, wracając tym samym do swojego pierwszego wyuczonego zawody czyli aktorstwa, ale nie odnosił takich sukcesów, jak dawniej jako prowadzący „Milionerów". Jego udział w programie „Agent-Gwiazdy" również nie wzbudził wielkich emocji. Reaktywacja słynnego teleturnieju, w którym rozdaje pieniądze może być jego powrotem na szczyt. Czuję, że to jest mój dobry moment - mówi „Party" Hubert Urbański. - To jest też mój program. Prowadziłem go od początku i zrosłem się z nim - dodaje. Kiedy pierwszy odcinek nowych "Milionerów"? „Milionerzy" pojawią się na antenie TVN już 9 lutego! Żeby wygrać, trzeba odpowiedzieć na 12 pytań. By zgarnąć sumę gwarantowaną trzeba odpowiedzieć na pytanie nr 2. za tysiąc złotych oraz siódme za 40 tysięcy zł. Można skorzystać z trzech kół ratunkowych: „pytania do przyjaciela”, „pół na pół” i „pytania do publiczności”. Hubert Urbański znów zelektryzuje całą Polskę pytaniem „Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź"? Zobacz też: Program "Milionerzy" wraca na antenę TVN. Kiedy pierwszy odcinek? Wiemy! W zeszłym roku Hubert Urbański wystąpił w programie „Agent-Gwiazdy" i... okazał się być Agentem. Teraz wraca w Milionerach!